رسالة من رئيس الدولة إلى الرئيس التونسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

المصدر: تونس - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسلم الرسالة المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال استقبال الرئيس التونسي له اليوم في قصر قرطاج في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة التونسية.

ونقل المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة دولة الإمارات، إلى فخامة الرئيس سعيّد.

وأكّد خلال اللقاء على العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية الشقيقة، وعلى التضامن مع الشعب التونسي الشقيق في هذه المرحلة الاستثنائية ..معربا عن تطلّع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع الجمهورية التونسية في المرحلة المقبلة.

كما أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش أنّ دولة الإمارات تقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس ..موضحا أنّ كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي يعدّ أمراً سيادياً.

وشدّد على أنّ تونس قادرة على تجاوز استحقاقات هذه المرحلة بأبعادها الاقتصادية والصحية والمؤسسية بكل نجاح ..داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

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