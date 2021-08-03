عاصفة رعدية ممطرة في منطقتي الشرقية والوسطى.. فيديو

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

شهدت بعض المناطق الشرقية والوسطى بالدولة عصر اليوم عاصفة رعدية ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب وسقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد في بعض المناطق.

وقال مركز العاصفة لمطارة الإمطار "للإمارات اليوم"، إن العاصفة الرعدية الماطرة تشكلت مساء اليوم على شارع الشيخ خليفة الجديد في منطقة المدام حتى شمال شارع الوطن وتشكلت العاصفة المطرية الرعدية بداية من منطقة المدام عبورا إلى الشمال باتجاه منطقة شوكة وفلي والخطيرة وكدرة حيث كانت محملة بحبات البرد الكبيرة والأمطار غزيرة وأدت إلى جريان الأودية والشعب.

وأوضح أن العاصفة كانت مصحوبة برياح قوية أدت إلى اقتلاع اللوحات الارشادية على الطرقات وانقلاب بعض المركبات المتوقفة على الطريق سبب قوة الريح، ولفت إلى أن الأمطار الغزيرة التي سقطت اليوم تسمى بالروايح لأنها تنشأ من بعد الظهر إلى ما قبل المغرب، وتتشكل الرياح محليا منذ القدم خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام وتتكون من سحب صغيرة وتلتحم مع بعضها منذ وتشكل عاصفة تكون محملة بالسحب والصواعق الرعدية والبرد والبرق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن زيادة الحالة الماطرة خلال الأيام المقبلة نتيجة تشكل العاصفة المحلية

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