«بلدية دبي» تغلق 4 مؤسسات مخالفة خلال يومين

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أغلقت بلدية دبي أربع مؤسسات خلال يومين، وخالفت ستة أخرى، بسبب عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت البلدية في تقرير لها أنها أنذرت 52 مؤسسة أخرى، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية الميدانية على المؤسسات، 4489 زيارة، وبلغ متوسط نسبة الالتزام 98%.

وشملت الإغلاقات صالوناً في منطقة النهدة الثانية بسبب عدم ارتداء الكمامات، ومركزي لياقة في منطقة النهدة الأولى بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، بسبب الاكتظاظ، إضافة إلى مغسلة واحدة في منطقة الجداف لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

وذكرت البلدية أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً، لحين إزالة سبب المخالفة، وتنسيق أوضاعها، لافتة إلى أن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم لمنع حدوث تلوث.

وتتركز أبرز المخالفات التي يرصدها المفتشون في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء معدات السلامة الشخصية كالكمامات والقفازات أثناء التحضير، وعدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة.

ولفتت البلدية إلى أنها رصدت التزاماً كبيراً من قبل غالبية المؤسسات بالإجراءات والاشتراطات التي وضعتها لمواجهة «كوفيد-19»، خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالأشهر الماضية وأرجعت السبب إلى زيادة الحملات والزيارات التفتيشية التي يجريها مفتشو البلدية.

وذكرت أن فرق التفتيش بالبلدية تنفذ زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، موضحاً أن الغرامات تختلف حسب نوع المخالفة، وتتضاعف بتكرارها.بشكل يومي.

وطالبت أفراد المجتمع بضرورة التواصل على الرقم المجاني للبلدية 800900، للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، لتقوم البلدية بالتعامل مع المؤسسة على الفور.

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