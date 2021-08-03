«تاكسي دبي» تعزز أسطول حافلات النقل المدرسي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات عن توسع ملحوظ في مجال النقل المدرسي من حيث عدد الحافلات المدرسية استقبالاً للعام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث بلغ عدد الحافلات المدرسية الإجمالي 440 حافلة، في قفزة نوعية تهدف إلى تعزيز نشاط النقل المدرسي، وتوفير تنقل آمن وسهل لجميع الطلبة من مختلف الأعمار. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة منصور الفلاسي، إن المؤسسة تبذل جهوداً استثنائية لتعزيز ثقة أولياء الأمور في ارتياد أبنائهم حافلات النقل المدرسي مجدداً، لذلك اتخذت إجراءات احترازية لضمان سلامة الطلبة، منها جدولة برامج لتعقيم الحافلات، وتحديد طاقة استيعابية لا تتجاوز 50% من عدد الطلبة في الحافلة. وأشار إلى أن عدد الطلبة الذين تنقلهم المؤسسة وصل إلى 7300 طالب وطالبة سنوياً.

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