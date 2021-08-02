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    أنواع تصاريح العمل في الإمارات.. فيديو

    المصدر:
    • موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين فيديو تعريفي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر، لأنواع تصاريح العمل في الإمارات.

    وقالت الوزراة في تغريدة عبر "تويتر"، تصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين، 10 أنواع من تصاريح العمل، تستطيع المنشآت بموجبها اختيار ما يناسبها من هـذه التصاريح لتوظيف عاملين لديها وبما يلبي احتياجاتها.

     

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