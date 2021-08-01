انطلاق فعالية "أسبوع الصيف للمطاعم" في دبي

المصدر: دبي - وام

تطلق "مفاجآت صيف دبي" في دورتها لهذا العام فعالية "أسبوع الصيف للمطاعم" للمرة الأولى وذلك خلال الفترة من 11 إلى 21 أغسطس الجاري.

وتحتفي هذه الفعالية بأطباق الطعام المتنوعة والمشهد المتنامي لقطاع المطاعم في دبي وتوفر للزوار والمقيمين مجموعة مميزة من عروض التجزئة والأنشطة الترفيهية وغيرها من العروض المجزية التي تتيح للذواقة الاستمتاع بأوقاتهم طوال اليوم في مختلف أنحاء دبي.

ويتيح "أسبوع الصيف للمطاعم" للزوار اختبار تجربة مجموعة من أفضل مطاعم دبي وذلك مقابل أسعار استثنائية لفترة محدودة .

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