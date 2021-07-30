جهات حكومية تلزم زوّارها غير المطعّمين بفحص «كورونا»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أعلنت جهات حكومية اتحادية عدة تطبيق تدابير وإجراءات احترازية على زوّارها، ابتداءً من الأحد المقبل، إذ اشترطت على غير المطعّمين إجراء فحص «كورونا»، بنتيجة سلبية صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنه اعتباراً من الأحد المقبل، (الأول من أغسطس)، وباستثناء موظفي الهيئة، سيتعذر دخول المتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات إلى الهيئة ومراكزها، إلا في الحالات الآتية: المتعامل أو الزائر الحاصل على جرعتين من لقاحات «كوفيد 19» المعتمدة في الدولة، أو الذي لديه نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، والأشخاص غير المطعّمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، على أن تكون لديهم نتيجة سلبية لفحص «PCR» صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا التعميم من هم دون سن 16 عاماً، كما تعتمد الهيئة برنامج «الحصن» لإثبات نتيجة الفحوص.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بأنها حدّثت إجراءات دخول المتعاملين الزائرين إلى مقرّ وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومرافقها، ومراكز سعادة المتعاملين الخاصة بها في الدولة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس 2021.

من جانبها، ذكرت النيابة العامة الاتحادية أنها ستطبق إجراءات وتدابير احترازية على متعامليها وزوّارها، اعتباراً من الأحد المقبل، الأول من أغسطس 2021، موضحة أنه باستثناء موظفي النيابة، سيتعذر دخول المتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات إلى النيابة ومراكزها، إلا في الحالات الآتية، المتعامل أو الزائر الحاصل على جرعتين من لقاحات (كوفيد- 19) المعتمدة في الدولة، أو الذي لديه نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، والأشخاص غير المطعّمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، على أن تكون لديهم نتيجة سلبية لفحص PCR صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا التعميم من هم دون سن 16 عاماً، واعتماد برنامج الحصن لإثبات نتيجة الفحوص.

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