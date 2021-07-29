سحب 1172 مركبة مهملة في عجمان

المصدر: عجمان ■ وام

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن سحب 1172 مركبة مهملة منذ بداية العام الحالي، في إطار حملات التفتيش المكثفة التي تنفذها الفرق العاملة في البلدية، والتي تستهدف المناطق كافة بالإمارة للحفاظ على المظهر الجمالي ومكافحة الظواهر السلبية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط المهندس خالد معين الحوسني، أن الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة ورصد التجاوزات القانونية هما من أهم أولويات الدائرة وفي المقام الأول من عملها، موضحاً أن البلدية أسندت مهام التفتيش لكفاءات تواصل حملاتها الميدانية على مدار الساعة للتأكد من التزام أصحاب المركبات بالتعليمات الواضحة ورصد حالات المركبات المهملة، والتي تركها أصحابها في المواقف وأمام البيوت دون تنظيف لفترة طويلة.

وأوضح أن فرق التفتيش تضع الملصقات على المركبات المهددة بالسحب، مطالبة أصحابها بسحبها خلال مهلة معينة مقدارها سبعة أيام وفي حال انقضاء المهلة يتم سحب المركبة، كما تخطر الدائرة أصحاب المركبات بضرورة مراجعة الدائرة عبر الإعلان في الصحف اليومية.

وقال إن الدائرة تسعى بشكل دائم ودؤوب لتوعية السكان بالنتائج السلبية المترتبة على ترك السيارات لفترات طويلة، حيث تعد مكاناً ملائماً للنفوس الضعيفة لارتكاب الجرائم بالإضافة لتشويه المظهر الجمالي وشغر المواقف النظامية والتي تعد ملكاً للجميع.

ودعا الحوسني المواطنين والمقيمين في الإمارة إلى عدم ترك مركباتهم مهجورة، وأهاب بالجميع مساعدة الفرق العاملة والإبلاغ عن حالات المركبات المهملة عبر الاتصال على الرقم المجاني 80070.

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