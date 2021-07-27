أضاحي «بيت الخير» تسعد 4250 أسرة في العيد

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلن مدير عام جمعية «بيت الخير» عابدين طاهر العوضي أن الجمعية ذبحت خلال عيد الأضحى المبارك 2125 أضحية في اليوم الأول من العيد، بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليون درهم، وتم توزيعها على 4250 أسرة، على شكل حصص من اللحوم الطازجة، تكفي الأسرة على مدار العيد.

وأكد العوضي أن الجمعية لا تكتفي في عطائها الخيري بتوفير الأساسيات، بل تسعى لرفع مؤشر السعادة لدى الأسر المواطنة المسجلة لديها أو المستفيدة منها، بتقديم دعم إضافي في المناسبات والأعياد، وذلك من خلال مشاريع تدخل الفرحة إلى بيوتها، ومنها مشاريع الدعم الرمضاني ومشروع العيدية في عيدي الفطر والأضحى، ومشروع الأضاحي.

وقال العوضي: «يعزز مشروع الأضاحي التكافل الاجتماعي، ويسعد الأسر الأقل دخلاً، وهو خير تجسيد لما توخته السنة النبوية من الأضحية، التي يذبحها الغني والمقتدر ليوزعها على المحتاجين، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة في ظل أزمة (كوفيد- 19) العالمية، حرصنا في إدارة الجمعية على تنظيم عمليات التوزيع، بما يراعي الإجراءات الاحترازية».

ونوه العوضي بجهود نائب مدير عام الجمعية سعيد مبارك المزروعي لحرص خلال التوزيع على تفقد المشروع، للتأكد من أن التوزيع تم على أكمل وجه، دون أي ازدحام أو فوضى، ووفق شروط الصحة والسلامة.

ووجه العوضي الشكر لمقاصب دبي، لتعاونها مع الجمعية في إنجاز هذا المشروع الإنساني والمجتمعي، وطرحها لبرامج التبرع الإلكتروني بالأضاحي، التي ساهمت في تبرع المحسنين عن بعد، كما تقدم بالشكر لشركتي «جيبلي» التي وفرت للجمعية شاحنتين لنقل اللحوم، و«أرامكس» التي وفرت ثمانية باصات للغرض نفسه، فأمنت بعطائها الدعم اللوجستي لعملية نقل وتوزيع الأضاحي.

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