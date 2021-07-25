10 مخالفات توقف تصريح منشآت توصيل الطلبات في دبي

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

تنص بنود المخالفات المدرجة في دليل نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الالكترونية والتطبيقات الذكية، على 10 مخالفات تعرض منشآت التوصيل للإيقاف في حال تكرارها.

وأصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع عدد من الجهات، دليل نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، الذي نص على اشتراطات ومعايير ملزمة للمؤسسات العاملة في هذا المجال فور انتهاء المهلة المحددة لها لتعديل أوضاعها، والمتوقع امتدادها حتى مطلع العام المقبل، وفقاً لتصريحات سابقة للهيئة.

ويفيد الدليل الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منه، بأن المخالفات الـ10 التي توقف نشاط منشآت توصيل الطلبات تتضمن عدم الالتزام بمتابعة التصاريح المهنية للسائقين وتجديدها في الوقت المحدد، وتأجير وسيلة نقل أو التعاقد مع طرف آخر غير مرخص لدى مؤسسة الترخيص، أو لا تتوافر فيه الاشتراطات اللازمة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة التي تحددها جهات الاختصاص حسب نوع مواد التوصيل، وعدم الالتزام بمتابعة تجديد وترخيص المركبات من جهة الترخيص بالوقت المحدد، والسماح لشخص غير مصرح له بقيادة المركبة، والسماح لسائق مصرح له بقيادة المركبة خارج أوقات العمل المحددة له، واستخدام مركبة غير مخصصة لتوصيل الطلبات في مزاولة النشاط، وعدم التزام طالب التصريح بتوفير الأنظمة أو اشتراطات التصريح أو الموارد البشرية أو المتطلبات لإدارة خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، والتوصيل لشركات المنصات غير المرخصة من الهيئة أو ممارسة النشاط بواسطة شركات غير مرخصة، وعدم الالتزام بالاشتراطات أو التعليمات أو المتطلبات التي تحددها مؤسسة الترخيص بالنسبة للمركبات والسائقين. وتشير بنود المخالفات المدرجة في الدليل إلى فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم على منشآت التوصيل في المرة الأولى لارتكابها أربعاً من المخالفات، تتضمن التوصيل لشركات المنصات غير المرخصة من الهيئة أو ممارسة النشاط بواسطة شركات غير مرخصة، وعدم التزام طالب التصريح بتوفير الأنظمة أو اشتراطات التصريح أو الموارد البشرية أو المتطلبات لإدارة خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، واستخدام مركبة غير مخصصة لتوصيل الطلبات في مزاولة النشاط.

ويتم إيقاف المنشآت عن العمل في المرة الثانية لارتكابها أيا من المخالفات للمرة الثانية.

وتغرم أيضاً بـ5000 درهم في حال لصق مواد دعائية على دراجات التوصيل من دون الحصول على تصريح من الهيئة، أو وضع ملصقات أو شعارات أو أعلام أو رموز غير مسموح أو غير مصرح بها، وذلك في المرتين الأولى والثانية من ارتكاب المخالفة. وينص دليل نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية على وجوب التزام المنشآت العاملة في إدارة نشاط نقل الأغذية بضمان استيفاء متطلبات نظام سلامة الغذاء الصادر من بلدية دبي، وتوصيل المواد الغذائية من مصادر معتمدة من إدارة سلامة الغذاء بالبلدية، والالتزام بأن تكون وحدات توصيل الأغذية ذات سعة مناسبة مع طلبات التوصيل أثناء توصيل الأغذية، وأن تكون وحدة توصيل الأغذية مصممة بحيث تعزل الأغذية عن البيئة المحيطة، وأن تحفظ الأغذية بطرق تمنع التلوث.

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