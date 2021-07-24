ذكاء اصطناعي للارتقاء بخدمة حافلات المواصلات في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر محمد الطاير، أن الإجراءات الاحترازية والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في تخطيط وتشغيل حافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة، أسهمت في سرعة التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وعودة النمو في عدد مستخدمي الحافلات ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري، لما قبل الجائحة بنسبة 70%، كما أسهمت المبادرات في خفض عدد الكيلومترات المقطوعة بنسبة 18%، وتحسين دقة وصول الحافلات بنسبة 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 34 مليون طن متري.

وقال إن الهيئة بدأت أخيراً بالتعاون مع شركة الحوسبة السحابية (علي بابا كلاود)، بتجربة نظام (سيتي برين)، وهو نظام لإدارة حركة المرور في المناطق الحضرية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة، يتم من خلالها تحليل عدد كبير من البيانات الضخمة الواردة من بطاقات (نول)، والحافلات المشغلة، ومركز التحكم الموحد لأنظمة النقل، وبيانات مركبات الأجرة، وتحويلها إلى معلومات يمكن الاستفادة منها من خلال التنبيهات الفورية، وتطوير جداول ومواعيد وخطوط الحافلات، مشيراً إلى أن النظام يتوقع أن يسهم في زيادة عدد الركاب بنسبة 17%، وتحسين متوسط وقت الانتظار بنسبة 10%، وتحسين وقت الرحلة ومتوسط استخدام الحافلة بنسبة 5%.

وأضاف: «دشنت الهيئة أخيراً بالتعاون مع شركة فامكو، مركز متابعة أداء الحافلات عن بُعد، في محطة القوز لإيواء الحافلات، لمتابعة ومراقبة أداء وكفاءة 516 حافلة فولفو، بشكل فوري من خلال نظام (التليماتيكس) المجهز في الحافلات الجديدة لتعزيز العمليات التشغيلية ودعم آلية الصيانة، ويشتمل النظام على 47 نوعاً من التنبيهات، تغطي الجوانب الميكانيكية للحافلة، واستهلاك الوقود لكل كيلومتر، وحالة أجهزة السلامة في الحافلة»، مشيراً إلى أن النظام أسهم في تقليل استهلاك الوقود بنسبة 5%، ودعم عملية التخطيط للصيانة الدورية والصيانة الوقائية للحافلات، وتحسين آلية التقييم للسائقين بناءً على الكفاءة، ورفع معايير السلامة على الطريق، وزيادة نسبة سعادة المتعاملين.

وأكد الطاير استمرار الهيئة في تنفيذ مشروعاتها التطوّيرية لقطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة، لتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات، حيث افتتحت الهيئة أخيراً ست محطات لحافلات المواصلات العامة هي محطات: الغبيبة، والجافلية، واتصالات، والاتحاد، وعود ميثاء، والسطوة.

• تدشين مركز متابعة أداء الحافلات عن بُعد، لمتابعة ومراقبة أداء وكفاءة 516 حافلة.

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