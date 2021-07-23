محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية ويتبادلان التهاني بالعيد

المصدر: أبوظبي- وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة جوكو ويدودو التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأعرب سموه ورئيس جمهورية إندونيسيا خلال الاتصال عن تمنياتهما أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار وعلى شعوب الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإندونيسي تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بهذه المناسبة المباركة وأطيب تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق بالصحة والسلامة.

وبحث الجانبان - خلال الاتصال - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة «كورونا» في البلدين وجهودهما وتعاونهما للحد من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للشعب الاندونيسي الصديق الصحة والسلامة وتجاوز تحديات وباء كورونا وأن يديم عليهم الخير ويحقق طموحاتهم في التقدم والازدهار.

من جانبه، قدم الرئيس الإندونيسي شكره وتقديره إلى دولة الإمارات، مثمناً جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدعم الذي يقدمه في سبيل مساعدة شعوب العالم والتضامن معها خلال هذه الظروف الاستثنائية إثر جائحة «كوفيد - 19».

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم رئيس وزراء إسرائيل التهاني إلى سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء، فيما أعرب سموه عن شكره وتقديره لنفتالي بينيت، متمنياً أن يعم الخير والسلام والأمان البشرية جمعاء.

كما هنأه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتولي منصب رئيس وزراء إسرائيل، معرباً عن تطلعه للعمل سوياً لأجل السلام والاستقرار والتنمية لصالح المنطقة وجميع شعوبها والعالم أجمع.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، ولاسيما ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والإزدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.

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