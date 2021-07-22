33 ألف مستفيد من أضاحي «خيرية الشارقة»

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

انتهت جمعية الشارقة الخيرية من توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها في مقرها الرئيس وسائر إداراتها الفرعية الأخرى بالمناطق التابعة لها في الوسطى والشرقية، وبلغت أعداد المستفيدين 33 ألف مستفيد، حيث أوكل المتبرعون الجمعية عنهم بتنفيذ 3300 أضحية داخل الدولة.

وعبر المدير التنفيذي للجمعية عبدالله سلطان بن خادم عن بالغ سعادته بنجاح الحملة في بلوغ المستهدفات التي تم تحديدها مسبقا بـ 3300 أضحية وهي مؤشرات تعكس حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية لدى متبرعيها فبادروا بتوكيلها عنهم في شراء أضاحيهم وذبحها وتوزيعها.

وأكد أنه تم توسيع رقعة الحالات المستحقة، نظراً لما ترتب عليه من سوء الأحوال المعيشية للعديد من الأسر الذين اُدرجوا ضمن الفئات المستحقة، وليس أجلّ من موسم الأضحى في تقديم المساندة لهم بما يدخل البهجة إلى نفوسهم ويسعدهم، مشيراً إلى أن مخصصات التوزيع شملت المقيدين بالمقر الرئيس ومنطقة المدام، والبطائح، والذيد، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن.

وبين أن التنسيق والترتيب المبكرين من قبل اللجنة العليا للحملة ساهم في نجاحها، حيث عملت جميع اللجان الفرعية جنباً إلى جنب، وقامت لجنة الفحص بفحص جميع قطعان الأضاحي، للتأكد من سلامتها من العيوب التي تحول دون ذبحها، ومن ثم قامت لجنة الذبح بالإشراف على عملية الذبح والتقطيع في المقاصب المركزية ونقل اللحوم من المقصب عبر سيارات مجهزة بوسائل لحفظ اللحوم، بينما قامت فرق التوزيع بتسليم اللحوم إلى مستحقيها بالتعاون مع إدارة المساعدات التي قامت بتجهيز قوائم بأعداد الأسر ومخصصات كل أسرة على حده، بحسب عدد أفرادها.

وأشار إلى اتباع آلية دقيقة تضمن الوصول إلى الشرائح المستحقة من خلال إرسال رسائل إلى الحالات بموعد وموقع التوزيع مع تسليم الحالات كوبونات استلام موضح بها كمية المخصصات المناسبة بحسب اعداد أفرادها، لضمان سلاسة ويسر عملية التوزيع خاصة في ظل ارتفاع الاعداد، كما تم مراعاة التوزيع للحالات في مركباتهم دون الحاجة إلى نزولهم مما يعكس حرص الجمعية على الحفاظ على كرامة المستحقين، متوجها بالشكر الجزيل إلى المحسنين على تعاونهم وتبرعهم وتوكيل الجمعية عنهم في توصيل أضاحيهم لمستحقيها، كما تقدم بالشكر الجزيل إلى الجهات المختصة في المقاصب المركزية وكذلك إلى شرطة الشارقة على دورها في تنظيم عملية السير أثناء التوزيع.

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