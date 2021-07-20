«الطوارئ والأزمات» في الفجيرة يدعو إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

دعا فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الفجيرة جميع أفراد المجتمع لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

ودعا فريق الفجيرة المحلي أفراد المجتمع إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات العامة والزيارات الأسرية، لاسيما خلال إجازة العيد، والتي تضر جميع فئات المجتمع، خصوصاً بركة الدار والأطفال، وذلك للحماية من خطر انتشار فيروس «كوفيد-19»، كما يوصي الفريق باستخدام الوسائل التقنية البديلة للتواصل مع الأهل والأقارب، للحد من تفشي الفيروس في المجتمع.

وقد تم توجيه الفرق المشكّلة بمتابعة المخالفات في الأماكن كافة ورصد التجمعات، والقيام بتحرير المخالفات وتوقيع العقوبات على المخالفين والمتهاونين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم تخصيص الرقم 092051218 لتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة تلك الإجراءات.

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