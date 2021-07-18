«بيت الخير» تنفق 2.5 مليار درهم حتى نهاية يونيو

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت جمعية «بيت الخير» نتائج إنفاقها على المشاريع الخيرية للنصف الأول من عام 2021، والتي أظهرت أن الجمعية قد أنفقت حتى نهاية يونيو 83 مليوناً و543 ألفاً و126 درهماً، استفاد منها 21 ألفاً و306 أسر.

وأفادت الجمعية أن بهذا الإعلان تكون حققت نمواً إنسانياً جديداً وغير مسبوق، بوصول حجم إنفاقها على مشاريعها الخيرية خلال 32 عاماً إلى 2.5 مليار درهم، وصلت إلى المستفيدين مباشرة، بعد أن فاق حجم قاعدة بياناتهم 55 ألف أسرةٍ متعففةٍ وحالةٍ إنسانية، استجابةً منها لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الذي دعا في البند التاسع من وثيقة الخمسين، بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي لإمارة دبي.

ونالت الأسر المتعففة نصيباً وافراً من عطاء «بيت الخير» خلال هذا العام، حيث أنفق مشروع «أمان» للتكافل المجتمعي، الذي يقدم مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري 26.6 مليون درهم، وعززتها من خلال برنامج «حافز» للارتقاء بمعاش الأسر بتوزيع المستلزمات المنزلية وصيانة منازل المحتاجين.

وبلغ عطاء «بيت الخير» ذروته هذا العام خلال حملة رمضان، التي قامت تحت شعار (وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)، حيث نجحت بإنفاق 60.3 مليونْ درهم، تضمنت مشاريع برنامج (فرحة) الذي يضم مشاريع الدعم والإسعاد في رمضان والعيد، مثل المير الرمضاني (8.3 مليون) وإفطار صائم (7.5 مليون) والعيدية (4.1 مليون)، وزكاة الفطر (1.4 مليون) وغيرها من مشاريع.

وقدمت «بيت الخير» مساعدات طارئة لنجدة الأسر والحالات التي تعاني أزمات وعجز واحتياجات عاجلة، بقيمة 22.5 مليون درهم، بما فيها حوالي 1.3 مليون درهم لتحرير ستة مواطنين غارمين من السجن، بالإضافة لإنفاق حوالي 5.7 مليون درهم لعلاج المرضى بما فيها كلفة العمليات الجراحية والأدوية باهظة الثمن، بالإضافة لأكثر من مليوني درهم أنفقت لدعم التعليم.

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