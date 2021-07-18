تنفيذاً لتوجيهات خليفة بن زايد.. محمد بن زايد يأمر بصرف حزمة المنافع السكنية الثانية لمواطني أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بصرف حزمة المنافع السكنية الثانية لمواطني إمارة أبوظبي لعام 2021، والتي شملت صرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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