شرطة الشارقة تمنع مرور الشاحنات بخورفكان تزامنا مع إجازة عيد الأضحى

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه سيتم زيادة ساعات منع دخول الشاحنات لمدينة خورفكان وذلك ابتداءً من يوم بعد غد حتى 23 من يوليو الحالي وذلك تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وستبدأ ساعات المنع من الخامسة مساء حتى العاشرة مساء مع العمل بتوقيتات المنع السابقة وذلك خلال المدة المحددة أعلاه بهدف التخفيف من حدة الازدحام المتوقعة وتسهيل حركة السير والمرور في أوقات الذروة.

وناشدت شرطة الشارقة قائدي الشاحنات بالالتزام بقوانين وأنظمة المرور خاصة في أوقات المنع.. لافتة إلى أنه سيتم تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وتشديد الضبط المروري لتحقيق السلامة المرورية.

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