لجنة الطوارئ والأزمات تطلق برنامج التعقيم الوطني في إمارة أبوظبي ابتداءً من الأثنين 19 يوليو الجاري

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من يوم الأثنين الموافق 19 يوليو 2021 في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

سيبدأ برنامج التعقيم يومياً من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً. ستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام.

يتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.

لتقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي، يرجى زيارة http://www.adpolice.gov.ae

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