بلدية الفجيرة تغلق 7 منشآت غير ملتزمة

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

كشف مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، عن إغلاق سبع منشآت، ومخالفة وإنذار 529 منشأة، من خلال 3324 حملة تفتيشية قامت بها أقسام البلدية خلال الفترة الماضية، لمراقبة الأسواق المركزية والمحال التجارية والمطاعم والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم، إضافة إلى مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية والفنادق استعداداً لاستقبال العيد.

وأضاف أن البلدية كثفت الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والغذائية، من خلال مراقبة والتأكد من استيفائهم كل الاشتراطات والضوابط الصحية في ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، من حيث التزام العاملين بأخذ اللقاح، وإجراء فحص PCR بشكل دوري، والتعقيم المستمر، والالتزام بارتداء الكمامات، والمسافة الآمنة، والتأكد من عدم التلاعب بأسعار وأوزان السلع الاستهلاكية، وتشديد الرقابة، إذ سجلت 3324 حملة تفتيشية 156 مخالفة و373 إنذاراً وإغلاق سبع منشآت، مؤكداً أن الحملات مازالت مستمرة.

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