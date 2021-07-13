«إسلامية دبي» تعتمد أسعار الأضاحي لعام 2021

المصدر: دبي - وام

اعتمدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الأسعار الخاصة بمشروع الأضاحي لموسم الحج 1442هـ للعام 2021 مع الموردين والمعنيين من الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الدائرة على أن يكون سعر الأضحية داخل الدولة 600 درهم، بينما سعر الأضحية خارج الدولة 350 درهماً.

جاء ذلك خلال اجتماع تم عن بعد برئاسة مدير إدارة المؤسسات الخيرية في الدائرة محمد مصبح ضاحي، حيث يتم تنفيذ مشروع الأضحية كل عام من خلال تفويض الجمعيات الخيرية بالتعاون مع أهل الخير والمحسنين الذين يقدمون أضحيتهم نقداً بشراء أضحيتهم وذبحها وتوزيعها بإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وشارك الاجتماع مختلف الجهات الخيرية التي تشرف عليها الدائرة كجمعية بيت الخير وجمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news