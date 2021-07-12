أشغال الشارقة تنجز 5 مصليات في المنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - وام

أنهت دائرة الأشغال بالشارقة مشروع 5 مصليات في المنطقة الوسطى في كل من اخيضر وخضيرة ونزوى وتل الزعفران والطيبة ليبلغ عدد المصليات في المنطقة الوسطى 14 مصلى لإقامة صلاة الأعياد وذلك ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة الملبية لاحتياجات المجالس البلدية في المناطق.

وقال مدير إدارة الأفرع المهندس محمد بن يعروف إن الدائرة انتهت من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع حيث ستكون جميع المصليات الجديدة جاهزة لصلاة عيد الأضحى المبارك بناء على تعليمات صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أمر باستكمال كافة المشاريع الخاصة بمصليات العيد بالإمارة لتكون قريبة من المناطق السكنية للتخفيف على المصلين الذين كانوا يضطرون إلى الذهاب إلى أماكن بعيدة عن مناطقهم لأداء صلاة العيد.

وأوضح أن الدائرة سرعت وتيرة العمل خلال الفترة الماضية للانتهاء من هذه المشاريع قبل الموعد المحدد لعيد الفطر بوقت كاف لإعطاء الفرصة لدائرة الشؤون الإسلامية لتسلم هذه المصليات وادراجها ضمن الأماكن التي سيصلى فيها العيد.

وذكر مدير فرع الذيد في دائرة الأشغال العامة المهندس خليفة الدرمكي أن الدائرة قامت بتطوير عدة مصليات في المنطقة الوسطى منها مصلى اخيضر و مصلى خضيرة حيث شهدا أعمال تطوير ية بالإضافة إلى تطوير مصلى الطيبة كما قامت الدائرة في العام الماضي بتطوير مصلى نزوى ليبلغ عدد المصليات الكلي في المنطقة الوسطى 14 مصلى.

وتضم الشارقة ما يزيد عن 31 مصلى بجميع مدن و مناطق الإمارة وتحرص دائرة الشؤون الإسلامية على تنظيف وصيانة المصليات وتجهيز مكبرات الصوت الخاصة بها وفرش أرضياتها بالتعاون مع دائرة الأشغال بالإمارة حيث يتم ذلك قبل حلول الأعياد بوقت كاف.

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