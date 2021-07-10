المري يفتتح القرية المرورية في مركز شرطة المرقبات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، القرية المرورية في مركز شرطة المرقبات، التي نفذها المركز ضمن مبادرة «أمن المدارس»، وبالتعاون مع معهد الإمارات للسياقة.

وتهدف القرية المرورية إلى توعية طلبة المدارس من مختلف المراحل الدراسية، خصوصاً الأطفال منهم، بمخاطر الحوادث المرورية، حفاظاً على سلامتهم من الطريق، إلى جانب الالتزام بقواعد السير والمرور، وقواعد السلامة العامة.

وأكّد مدير مركز شرطة المرقبات، العميد علي غانم، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذ البرامج التوعوية الهادفة إلى ترسيخ آداب وقواعد المرور لدى الأطفال، والتي من خلالها يتعلم النشء المبادئ الأساسية للسلامة المرورية على الطرق. ولفت إلى إعداد القرية المرورية المصغرة، بالتعاون مع معهد الإمارات للسياقة، لتوعية الأطفال بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وهي تأتي ضمن مبادرة «أمن المدارس» الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى.

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