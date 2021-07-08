«دبي 2040»: 80% من احتياجات السكان على بُعد 20 دقيقة سيراً أو بالدراجة الهوائية

المصدر: دبي Àالإمارات اليوم

أكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في دبي، مطر الطاير، أن خطة دبي الحضرية 2040 ترتكز على تطبيق مفاهيم النقل المستدام، الذي يتمحور حول الإنسان، من خلال إنشاء خمسة مراكز حضرية رئيسة في المدينة، يتم فيها توفير أكثر من 80% من احتياجات السكان في محيط جغرافي يستغرق 20 دقيقة أو أقل، سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية.

وقال إنه سيتم تطوير مراكز خدمية متكاملة بكل مناطق دبي، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة، ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل الجماعي الرئيسة.

وأضاف الطاير - خلال الجلسة الرئيسة لمنتدى موسكو الحضري، الذي يعد مناسبة عالمية لتجمّع محافظي المدن العالمية الكبرى والخبراء في التخطيط الحضري، لمناقشة الموضوعات المهمة مع رواد القطاع العقاري في العالم - أن دبي قطعت شوطاً كبيراً في التحول إلى مدينة مستدامة تخدم الإنسان وترتقي بجودة الحياة، وتعزز التنافسية العالمية لإمارة دبي، وتواكب التوجهات العالمية والمستقبلية في مختلف المجالات.

وأوضح الطاير في كلمته أن الهيئة نفذت، خلال 15 سنة، مشروعات بنية تحتية في قطاعَي الطرق والمواصلات، تقدر قيمتها بأكثر من 145 مليار درهم، أهمها مشروعا مترو وترام دبي، وزيادة أسطول حافلات المواصلات العامة من نحو 600 حافلة عام 2006 إلى أكثر من 1700 حافلة عام 2020، وزيادة طول شبكة المسارات المخصصة للدراجات الهوائية من 10 كيلومترات عام 2006 إلى 463 كيلومتراً عام 2020، وتعتزم رفع إجمالي أطوال مسارات الدراجات إلى نحو 750 كيلومتراً في السنوات الخمس المقبلة، لتكون دبي ضمن أفضل المدن العالمية الصديقة للدراجات.

وأكد أن جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية للطرق، أسهمت في حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق على مدار خمس سنوات متتالية (2013-2017)، وذلك وفقاً لتقارير المنتدى الاقتصادي العالمي.

واستعرض الطاير تجربة الهيئة في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، ومن أهمها مشروع قناة دبي المائية، الذي يعد من المشروعات المعقدة، حيث يمر مسار القناة أسفل الخط الأحمر لمترو دبي، وأسفل شارع الشيخ زايد الذي يتألف من ثمانية مسارات في كل اتجاه، وشوارع رئيسة أخرى في منطقة ذات بنية تحتية مكتملة، وشبكة ضخمة من خطوط الخدمات المهمة، ورغم تلك التحديات أُنجز المشروع في الموعد المحدد له.

وتطرق إلى جاهزية دبي لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث أنجزت الهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بالطرق والنقل الجماعي، ومن أهمها تشغيل امتداد الخط الأحمر لمترو دبي (مسار 2020)، الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً ويمتد حتى موقع «إكسبو 2020»، ويضم سبع محطات تخدم عدداً من المناطق التطويرية على طول الخط، وتسهم هذه المشروعات في تسهيل وصول الزوار إلى موقع الحدث العالمي، حيث ستكون إدارة الحركة المرورية والحشود، من موقع المعرض وإليه، عبر مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم الذكية في العالم، من حيث توظيف التقنيات المتقدمة، وقدرته على التحكم والسيطرة والتكامل، بين جميع وسائل النقل المختلفة للهيئة، وإدارة 30 ألف موقف للمركبات في المعرض.

• «طرق دبي» أنجزت متطلبات النقل الجماعي لاستضافة «إكسبو 2020».

• 145 مليار درهم قيمة مشروعات البنية التحتية في قطاعَي الطرق والمواصلات خلال 15 سنة.

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