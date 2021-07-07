محمد بن راشد يشكر عبدالله بن زايد: مساهمته في إكسبو لم تتوقف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشكر لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لمساهمته في إكسبو التي لم تتوقف، وأشار سموه إلى أنه منذ البداية حشد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لدعم دولي غير مسبوق لانجاح الفوز بالاستضافة.. وحتى قبل الاطلاق عبر متابعته اللمسات النهائية لاستقبال وفود رسمية وسياسية عالية المستوى من 192 دولة حول العالم، وذلك وفقا لتغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "عبدالله بن زايد.. مساهمته في إكسبو لم تتوقف.. منذ البداية وحشده لدعم دولي غير مسبوق لانجاح فوزنا بالاستضافة.. وحتى قبل الاطلاق عبر متابعته اللمسات النهائية لاستقبال وفود رسمية وسياسية عالية المستوى من 192 دولة حول العالم … شكراً أخي عبدالله".

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