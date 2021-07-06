الإمارات للشحن الجوي نقلت 150 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لعبت «الإمارات للشحن الجوي» دورا حيويا في توزيع لقاحات «كوفيد-19» من مواقع التصنيع إلى العديد من الوجهات حول العالم، وبخاصة إلى الدول النامية، إذ نقل قسم الشحن التابع لطيران الإمارات 150 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد-19» عبر دبي.

وتتمثل أبرز إنجازات الإمارات للشحن الجوي نقلها ما يزيد على 600 طن من لقاحات «كوفيد-19» الست المعتمدة على طائرات الإمارات، أي ما يعادل 150 مليون جرعة أو 3500 عبوة من اللقاحات، إلى أكثر من 80 وجهة عبر قارات العالم الست.

وتتميز الإمارات للشحن الجوي بكونها ناقلة رائدة عالمياً في نقل الأدوية الحساسة للحرارة بما في ذلك اللقاحات، وقد أنشأت أكبر مركز جوي في العالم مخصص لتخزين وتوزيع الأدوية معتمد من الاتحاد الأوروبي. وقد نقلت، حتى في ذروة جائحة كوفيد-19، حوالي 200 طن من الأدوية يومياً على طائراتها.

وتعاونت «الإمارات للشحن الجوي» في يناير الماضي، مع موانئ دبي العالمية والمدينة الدولية للخدمات الإنسانية ومطارات دبي في إطلاق مبادرة لتسخير نقاط القوة الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي كمركز توزيع عالمي رئيسي للقاحات «كوفيد-19». وفي فبراير الماضي وقعت الإمارات للشحن الجوي مذكرة تفاهم مع اليونيسف لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات «كوفيد-19» دعماً لمرفق كوفاكس (COVAX Facility)، المبادرة العالمية التي تهدف إلى توزيع عالمي للقاحات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news