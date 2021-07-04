«اقتصادية دبي» تخالف 1678 محلاً وتغلق 43 منشأة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» خلال الأشهر الستة الماضية 1678 منشأة تجارية وأغلق 43 محلاً، ونبَّه على 282 لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار جائحة «كوفيد-19»، ومن أهمها استخدام الكمامات والتباعد الجسدي والالتزام بساعات العمل في المطاعم، في محلات الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تأكيد أعلى مستويات السلامة للمجتمع.

وأوضحت «اقتصادية دبي» أن عمليات التفتيش شملت 82 ألفاً و223 منشأة تجارية في جميع مناطق الإمارة، وتركزت أغلب المخالفات في الأنشطة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور كمحلات التجزئة والمطاعم والأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة التي قد يتواجد فيها ازدحام وعدم التزام بالتباعد الجسدي، خصوصاً إذا لم يقم العاملون في هذه الأنشطة بتنظيم حركة الزبائن، الأمر الذي تسبب في إغلاق المنشآت التجارية التي تكررت فيها المخالفات سواء بسبب سوء إدارة التجمعات الكبيرة أو عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية.

من جانب آخر، تركزت أغلب التنبيهات على عدم التزام المنشآت التجارية بوضع ملصقات التباعد الجسدي والتي تهدف إلى تذكير المتسوقين بالالتزام بالتباعد فيما بينهم لضمان سلامتهم والحد من فرص انتشار الفيروس، فيما أعربت الدائرة عن تقديرها لكل المنافذ التجارية التي أبدت التزاماً كاملاً بالإجراءات الوقائية المُوصى بها، إذ بلغت نسبة التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية 97.7% في النصف الأول من 2021، مؤكدة أن الالتزام بتطبيق تلك التدابير يعد من أهم وسائل مكافحة الفيروس والحد من فرص انتشاره.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها من خلال مواصلة جولاتها بالتعاون مع شركائها، ستركز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات، وذلك حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع، مؤكدةً أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل الجمهور، في حين وجهت الدائرة التجار والقائمين على المحال التجارية والمطاعم بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر التطبيق الذكي «مستهلك دبي»، أو بالاتصال على الرقم: 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني: consumerrights.ae

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