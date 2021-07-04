رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الأميركي بذكرى استقلال بلاده

المصدر: أبوظبي-وام



بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية جوزيف روبينت بايدن وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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