«طرق دبي» تفوز بجائزة أفضل ابتكار عالمي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جائزة أفضل ابتكار عالمي ضمن جوائز أفضل الأعمال، وذلك عن نظام إدارة صيانة البنية التحتية للقطارات (RIMMS) الذكي. وحصلت الهيئة على هذه الجائزة من شركة «أواردس إنتليجانس»، ومقرها المملكة المتحدة، المتخصصة في تقييم وتقدير الخدمات المبتكرة في المؤسسات والشركات الكبرى والمتوسطة والناشئة.

وحققت الهيئة الفوز بالجائزة بفضل تطبيق نظام إدارة صيانة البنية التحتية للقطارات، الذي أنشأته الهيئة وطورته، أخيراً، وهو نظام شامل لإدارة أعمال صيانة أصول البنية التحتية للقطارات (مترو وترام دبي)، ويتعامل مع حالة الأصول وعمرها الافتراضي، ويتكامل مع أنظمة إدارة الأصول الأخرى التي تمتلكها الهيئة، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية للصيانة والمساعدة على وضع الخطط الخاصة بها.

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