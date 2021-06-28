إجازة متوقعة لعيد الأضحى

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان أن تحل وقفة عرفة الإثنين 19 يوليو المقبل، وعيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو المقبل.

وحسب أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022، تكون إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى أربعة أيام تبدأ من الإثنين (9 ذو الحجة) إلى الخميس (12 ذو الحجة)، علماً بأن المناسبات الإسلامية تعتمد على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية.

وقال الجروان لـ «الإمارات اليوم» إن من المتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة يوم السبت (10 يوليو 2021) الساعة 05:17 فجراً بتوقيت الإمارات، ويظل بعد غروب الشمس قرابة 34 دقيقة فوق الأفق، ما تكون فرصة رصده واردة ليكون الأحد (11 يوليو 2021) غرة شهر ذي الحجة، ويوم الإثنين (19 يوليو) يوم عرفة، والثلاثاء 20 يوليو عيد الأضحى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news