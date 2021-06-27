بالفيديو.. 10 أفلام من "أبوظبي للتقاعد" لتوعية أصحاب الهمم بالحقوق والمنافع التأمينية

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد، سلسلة أفلام توعوية قصيرة مدعومة بـ"لغة الإشارة" موجهة للمؤمّن عليهم والمتعاملين من ذوي الهمم من الصم، وذلك في إطار جهود الصندوق الرامية لتعزيز الوعي بنظام وقانون التقاعد في إمارة أبوظبي بين مختلف فئات المتعاملين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بدعم وتمكين أصحاب الهمم على كافة المستويات، عبر توفير كافة التسهيلات وتطوير آلية التواصل معهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم .

وتضم سلسلة الأفلام التوعوية 10 أفلام قصيرة، يتم بثها تباعاً على مختلف قنوات الصندوق الرقمية، تتناول معلومات مكثفة ومركّزة حول قانون التقاعد في إمارة ابوظبي، لاسيما التي تخص تعريف المواطنين بحقوقهم والمنافع التي يضمنها لهم القانون .

واستهل الصندوق سلسلة الأفلام التوعوية الجديدة، بفيلم يتناول شرح فكرة نظام التقاعد ودور الصندوق في تأمين وحفظ حقوق المؤمن عليهم، فيما يركز فيلم " التسجيل في الصندوق"، على ضرورة تأكد المواطنين من التسجيل في الصندوق عند التحاقهم بجهة عمل جديدة وشرح كيفية إمكانية تسجيل أنفسهم في حال رفض أو تراخي المؤسسة عن إتمام عملية التسجيل.

كما تتناول سلسلة الأفلام معلومات حول كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد"25 سنة خدمة "، وحقوق المستحقين وأنصبتهم، بالإضافة إلى التطرق لشروط استحقاق المعاش التقاعدي وكيفية ضم الخدمات السابقة وأهميتها في حفظ حقوق المواطنين.

وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، حرص الصندوق على تعزيز الوعي بقانون التقاعد في الإمارة بين مختلف فئات المجتمع ، مشيراً إلى أن الصندوق يضع خدمة المتعاملين بكافة فئاتهم في مقدمة الأولويات الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها من خلال الاستمرار في تعزيز سبل التواصل و كفاءة الخدمات وقنوات تقديمها ونوعيتها، والاستماع إلى ملاحظات المتعاملين للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها وفق أرقى المعايير العالمية.

وقال الحمادي:" نحرص على تقديم الدعم لأصحاب الهمم في مختلف الخدمات التي نقدمها تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم أصحاب الهمم في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق تأتي سلسلة الأفلام التوعوية القصيرة استكمالاً للخدمات التي نخصصها لهذه الفئة الهامة من المجتمع ، حيث سبقها عدداً من الخدمات الحصرية لهم منها تسهيل آلية حصولهم على المعلومات والخدمات عبر قنواتنا الرقمية بطرق مناسبة لظروفهم، مثل إضافة ميزات تقنية عالمية إلى الموقع الإلكتروني تسهّل من عمليات القراءة والاستماع، بالإضافة إلى الورش التوعوية وعقد الشراكات مع مختلف الجهات المعنية" .

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