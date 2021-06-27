إطلاق دليلين لتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال حفل افتراضي، إطلاق دليلين مختصين بتعزيز التوعية والوقاية من خطر المخدرات، استناداً إلى أحدث الدراسات العلمية وأفضل الممارسات العالمية، وذلك بتعاون تكاملي بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية المعنية، بهدف تمكين المؤسسات وأفراد المجتمع، وبناء قدراتهم ومهاراتهم للوقاية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق منهجية علمية وتكامل مؤسسي.

وقال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: إن «الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تولي اهتماماً كبيراً بجيل المستقبل، وتقدم لهم كل ما من شأنه الارتقاء بقدراتهم وتمكينهم».

وأضاف سموه: «تحرص القيادة على بناء الفرص رغم التحديات، وقد شهدنا ذلك جلياً أثناء جائحة كورونا العالمية، حيث قدمت الإمارات تجربة ريادية في التعامل ووصل خيرها إلى دول العالم كافة».

ودعا سموه لتحقيق رؤية القيادة من خلال تعزيز العمل التكاملي بين المؤسسات وبناء مؤشرات للأداء تعمل على تعزيز منظومة العمل في مجالات مكافحة المخدرات وحماية أفراد المجتمع كافة من عصابات المروجين التي تستهدف أمن الدول واستقرارها.

ويتزامن إطلاق هذه الإصدارات التوعوية مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، ضمن جهود تعزيز الأساليب الوقائية والاستباقية، وانطلاقاً من أهمية محور التوعية والتثقيف لكل أفراد المجتمع وقطاعاته بخطورة المخدرات، من خلال التعريف بأسبابها، وتبيان خطورتها، وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع في الجوانب الصحية والمجتمعية والاقتصاية كافة، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بمخاطر إساءة استخدام العقاقير المخدرة والإدمان.

• إطلاق الإصدارات التوعوية يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

• تمكين المؤسسات وأفراد المجتمع، وبناء قدراتهم للوقاية من المواد المخدرة.

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