بلدية دبي تغلق مقهى وصالوناً لمخالفة الإجراءات الاحترازية

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أغلقت بلدية دبي مقهى وصالون حلاقة، بسبب مخالفتهما الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، والاشتراطات التي وضعتها البلدية للحد من انتشار الفيروس.

وأفادت البلدية في تقرير لها، أصدرته أمس، بأن مفتشيها نفذوا 2337 زيارة ميدانية على المؤسسات والمنشآت التي تشرف عليها داخل إمارة دبي، وبلغ متوسط الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية 98%.

وشملت قرارات الإغلاق مقهى بسبب اكتظاظ الزبائن، وصالون حلاقة، لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، إضافة إلى مخالفة ست مؤسسات أخرى، وتوجيه 24 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2305 مؤسسات.

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض غرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.

ودعت البلدية الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن، من خلال التواصل المباشر من خلال الهاتف المجاني 800900، أو من خلال قنوات التواصل الأخرى، من خلال نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد لبلدية دبي.

وتحرص البلدية على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتتضمن اشتراطات ملزمة، ومنها التباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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