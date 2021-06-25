توظيف.. وظائف ضباط تقنية معلومات للمواطنين برواتب 21 ألف درهم

المصدر: إعداد: أشرف جمال

طرحت جهة حكومية في إمارة دبي، عدداً من الوظائف في تخصص ضباط ضمان جودة تقنية معلومات، للشباب المواطنين من الجنسين، موضحة أن الراتب يصل إلى 21 ألف درهم، مع امتيازات أخرى مثل التأمين الصحي.

واشترطت الجهة على المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على الوظائف الشاغرة، الحصول على مؤهل جامعي (بكالوريوس في تقنية المعلومات)، مع خبرة عملية من عامين إلى أربع سنوات، على أن يكون العمل بمقر الجهة في دبي، بمدة دوام يومي سبع ساعات.

ودعت الجهة المواطنين الراغبين في التقدّم للوظائف إلى سرعة إرسال السير الذاتية وطلبات التوظيف على البريد الإلكتروني:

h_hiring@hotmail.com،

مع كتابة اسم الشاغر في عنوان الإيميل، لافتة إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات التوظيف يوم 30 من يونيو الجاري، كما أكدت أنها لن تنظر في السير الذاتية المقدمة من المقيمين وأصحاب الجنسيات الأخرى، كون أن الوظائف الشاغرة مخصصة لمواطني دولة الإمارات.

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