وظائف ضباط تقنية معلومات للمواطنين برواتب 21 ألف درهم

المصدر: أشرف جمال ـ أبوظبي

طرحت جهة حكومية في إمارة دبي، عدداً من الوظائف في تخصص ضباط ضمان جودة تقنية معلومات، للشباب المواطنين من الجنسين، موضحة أن الراتب يصل إلى 21 ألف درهم، مع امتيازات أخرى مثل التأمين الصحي.

واشترطت الجهة على المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على الوظائف الشاغرة، الحصول على مؤهل جامعي (بكالوريوس في تقنية المعلومات)، مع خبرة عملية (2 - 4 سنوات)، على أن يكون العمل في مقر الجهة في دبي، بمدة دوام يومي سبع ساعات.

ودعت الجهة المواطنين الراغبين في التقدّم للوظائف إلى سرعة إرسال السير الذاتية وطلبات التوظيف على البريد الالكتروني: h_hiring@hotmail.com، مع كتابة اسم الشاغر في عنوان الإيميل، لافتة إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات التوظيف يوم 30 من يونيو الجاري، كما أكدت على لن تنظر في السير الذاتية المقدمة من المقيمين وأصحاب الجنسيات الأخرى، كون أن الوظائف الشاغرة مخصصة لمواطني دولة الامارات.

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