بلدية دبي تفوز بجائزة المشاريع الفئة الماسية من مجلس الأعمال الدولي بهارفارد للعام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت بلدية دبي بجائزة المشاريع الفئة الماسية من مجلس الأعمال الدولي بجامعة هارفارد للعام 2021، وذلك عن مشاركتها بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي - المرحلة الثانية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات المحطة، حيث يعتبر المشروع الحيوي أحد الركائز الاساسية للبنية التحتية في دبي التي يتم تنفيذها بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتُعّد جوائز مجلس الأعمال الدولي بجامعة هارفارد من الجوائز الدولية المرموقة التي تأسست لتقدير الجهود العالمية في مجال إدارة الجودة الشاملة ومساعدة المنظمات والمؤسسات في تحقيق استراتيجياتها التنظيمية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال توفير خدمات أو منتجات عالية الجودة وتلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم.

وتعزز الجائزة الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي ضمن المحور الاستراتيجي الأول لبلدية مبتكرة ورائدة عالمياً، وذلك من خلال الهدف الاستراتيجي الرابع المتمثل في ترسيخ ثقافة الريادة والحوكمة المؤسسية، وكذلك المحور الاستراتيجي: استدامة بيئة المدينة من خلال الهدف الاستراتيجي تطبيق أنظمة استدامة رائدة.

ويعتبر مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي، الذي شاركت به بلدية دبي ضمن المسابقة العالمية، من بين أبرز المشاريع الحيوية في دبي لما له من أثر بالغ في خدمة منظومة الصرف الصحي من حيث المعالجة اليومية لمياه الصرف بما يعادل(670) ألف متر مكعب، إضافةً إلى تأثيره الإيجابي المباشر على الصحة والسلامة العامة والمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة.

وسيلبي المشروع احتياجات إمارة دبي في مجال معالجة مياه الصرف الصحي لمدة 20 عاماً، حيث سيسهم في تقليل الضغط على الموارد المائية للإمارة من خلال تقليل عمليات التحلية وحفر الآبار الجوفية المستخدمة في زارعة الحدائق العامة الكبرى، والحدائق السكنية، وحدائق الأحياء وفي المنتزهات والمناطق الطبيعية وأماكن الترفيه والاستجمام وتخضير المدينة، إضافة إلى الشوارع والميادين.

وتستخدم المحطة أحدث التقنيات العالمية في مجال معالجة المياه بما يمكنها من إنتاج مياه مُعالَجة ذات خصائص وجودة عالية يمكن استخدامها في ري المزروعات، كما يتم معالجة الحماة الناتجة حراريا لإنتاج سماد عالي الجودة يمكن استخدامه في تخصيب الأراضي الزراعية وأعمال التشجير والتخضير في الإمارة.

ويأتي الفوز بهذه الجائزة تتويجاً لجهود بلدية دبي الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية واستحداث مسارات جديدة تشجع الابتكار وتدعم الأفكار الخلاقة بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو المستقبل لاسيما في مجال الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة المتجددة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع.

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