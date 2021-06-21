اليوم أطوّل نهار على الدولة .. تعرّف إلى عدد ساعاته ومتى ينتهي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

تشهد الدولة اليوم، أطول نهار هذا العام، والذي تصل عدد ساعاته إلى 13 ساعة و39 دقيقة، بدأت مع شروق الشمس في تمام الساعة 5:35 صباحاً، وتستمر حتى الغروب في تمام الساعة 19:14، وذلك إيذاناً ببدء فصل الصيف رسمياً على الدولة ونصف الكرة الأرضية الشمالي، والتي تشهد تعامداً ظاهرياً للشمس على مدار السرطان.

وأبلغ المركز الوطني للأرصاد "الإمارات اليوم" بأن هناك 4 سمات رئيسة تميّز فصل الصيف في الدولة، هي "ارتفاع درجات الحرارة، تكوّن السحب الركامية التي تؤدي إلى سقوط أمطار أحياناً، زيادة الرياح المحمّلة بالغبار والأتربة والتي تؤدي إلى تدّني مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى زيادة الشعور أو الإحساس بالرطوبة بالرغم من أن نسبة الرطوبة في الهواء خلال شهر يونيو أقل مقارنة بالشهر الماضي"، مؤكداً أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم المناطق، سمة بدأ الشعور بها من منتصف شهر مايو الماضي، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض الأحيان على الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى 50 درجة مئوية، ما يعني أن الطقس بات حاراً.

وذكر المركز أن تراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة مقابل امتداد تأثير المنخفض الهندي الموسمي على الدولة من جهة الشرق معظم فترات الشهر، له الأثر الأكبر على حالة الطقس في الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة الشعور بالرطوبة، وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية، فيما تزداد فرص تكون السحب الركامية خلال الشهر، وقد يتخللها سقوط أمطار، مثل التي شهدتها مدينة العين أول من أمس، والتي جاءت نتيجة التقاء منخفض جوي مع منخفض الهند الموسمي في سلاسل جبال الحجر شرق الدولة، بشكل أدّى إلى تكوّن السحب الركامية على المنطقة الشرقية، ومع تعمّق المنخفض تكوّنت امتدادات تسببت في سقوط الأمطار.

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