سيف بن زايد يشهد تخريج الدفعة السادسة من منتسبي دبلوم إسعاد المتعاملين.

المصدر: أبوظبي- وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الحفل الافتراضي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال عن بُعد، لتخريج كوكبة جديدة من منتسبي دبلوم إسعاد المتعاملين في دفعته السادسة والتي تضم «188» منتسباً من «40» جهة تشمل مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية إلى جانب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص اجتازوا متطلبات التخرج.

وقدم سموه الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح مسيرة دبلوم إسعاد المتعاملين من شركاء ومدربين ومؤسسات، وهنأ الخريجين، داعياً إياهم للاستفادة مما تعلموه واكتسبوه من مهارات وقدرات لتعزيز مسيرة العمل الحكومي وفق رؤية القيادة الرشيدة، مثنياً سموه على المشاريع المتميزة التي عمل عليها منتسبو الدبلوم.

وكرّم سموه العشرة الأوائل على الدفعة السادسة من خريجي دبلوم إسعاد المتعاملين، وهم الأولى أسماء سيف محمد علي النقبي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والثانية فاطمة يوسف عبداالله محمد حسن من هيئة كهرباء ومياه دبي، والثالثة عائشة سلطان الظاهري من دائرة القضاء -أبوظبي، والرابعة إيمان عبدالله سلطان سعيد الشامسي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والخامسة سماحة سالم صالح البريكي من صندوق الزكاة، والسادسة منى راشد سعيد زهرو الشحي من جامعة زايد، والسابعة عائشة محمد سعيد سريح الكندي من بلدية الفجيرة، والثامنة خلود راشد محمد الشريقي المحرزي من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والتاسع راشد جاسم الحوسني من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وحصة محمد المنصوري من جامعة زايد التي حصلت على المرتبة العاشرة.

وكان الحفل الافتراضي قد بدأ بالسلام الوطني، ثم تابع سموه والحضور فيلما وثائقيا استعرض منجزات برنامج دبلوم إسعاد المتعاملين وجانبا من محاور البرنامج ومسيرته في تعزيز مسيرة العمل الحكومي المتميز.

كما كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الشركاء المتعاونين في إنجاح برنامج الدبلوم - الدفعة السادسة وهم وزارة شؤون مجلس الوزراء - مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة حكومة عجمان الرقمية، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة - دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و«مصدر للطاقة النظيفة» وأكاديمية اتصالات.

وتم خلال الحفل استعراض 5 مشاريع ريادية عمل عليها منتسبو دبلوم إسعاد المتعاملين الدفعة السادسة أثناء فترة الدراسة لتكون تطبيقاُ عملياً للعلوم النظرية المكتسبة وتشكل تجارب عملية تنهض بقدرات ومهارات المنتسبين وتصقل مواهبهم، وهي«مستقبلي-الإيجابية والسعادة» من إعداد شيخة الجينيبي وحصة المنصوري وهو مشروع ذكي لخدمة الطلبة من الثانونية العامة وطلبة التعليم العالي و «سباقون» من إعداد سندية الزعابي وعائشة الظاهري يعمل باستخدام التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي على الارتقاء بالخدمات المقدمة للأفراد في مجالات العمل الإنساني و«السعادة-تدلل» من مريم الشامسي وخليفة الحمادي و خدمة حديثة تعد وسيلة تواصل بين المتعاملين وأصحاب القرار ومقدمي الخدمات «كُفّ» منصة التوظيف الذكية مقدمة من أسماء النقبي ونهاد العوضي و«الإقامة السعيدة» لخدمات رقمية تحاكي التحول الرقمي.

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