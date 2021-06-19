إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل غداً

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تنطلق غداً التصفيات النهائية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الـ14، وذلك بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر، بدءاً من الساعة الخامسة مساء.

وقال مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بوملحة: «هذه الدورة وبرغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورنا فقد شهد التسجيل فيها كثافة عالية من المشاركين في مختلف فروع المسابقة، إذ بلغ عدد الذين تقدموا للتصفيات التمهيدية التي جرت الأسبوع الماضي أكثر من 1000 متسابق، وهذا الرقم غير مسبوق في هذه المسابقة، ويعبر عن السمعة المتميزة والتنظيم الجيد والحوافز التي تقدمها الجائزة للمتسابقين».

وتقدم بوملحه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، للدعم الكبير والرعاية المستمرة ومتابعة سموهما لهذه المسابقة ولجميع المسابقات وفعاليات الجائزة التي تجرى على مدار العام.

وقال مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات المشرف على وحدة المسابقات بالجائزة محمد الحمادي: «وصل إلى التصفيات النهائية ما بين 10 إلى 13 متسابقاً من كل فرع من فروع المسابقة الخمسة، وستبدأ لجنة التحكيم للاستماع غداً إلى المتسابقين الذين تأهلوا من فئة براعم القرآن، وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة، أما يوم الإثنين، فستستمع اللجنة للمتأهلين من فئة فتيان القرآن، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عاماً، أما بعد غد الثلاثاء، فستستمع اللجنة للمتأهلين من فئة شباب القرآن الذين تتجاوز أعمارهم الـ25 سنة، بينما ستستمع اللجنة يوم الأربعاء للمتأهلين من فئة أئمة المساجد والوعاظ والخطباء أو مقيمي الشعائر في الدولة، أما في اليوم الأخير، فستستمع اللجنة إلى المتأهلين من فئة الآذان والإقامة».

وأشار الحمادي إلى أن المسابقة ستنظم وفقاً للإجراءات الصحية والتحوطات الاحترازية المعمول بها في الدولة، وسيسمح لكل متسابق باصطحاب شخص شريطة أن يكون المتسابق ومرافقه حاصلين على نتيجة سلبية لفحص كورنا لا تتجاوز صلاحيتها أكثر من 48 ساعة.

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