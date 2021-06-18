ميكروسكوب.. «الإمارات للتعليم» تربط تقارير طلبة الـ 12 بتسليم الـ «لاب توب»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، طلبة الصف الثاني عشر إلى تسليم حواسيبهم الآلية المحمولة (لاب توب)، التي تسلموها من إدارات المدارس، قبل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، حتى يتسنى لهم الحصول على التقارير الخاصة بكل طالب، موضحةً إجراءات تسليم الطلبة (من مختلف المسارات التعليمية) أجهزة الحاسب الآلي.

وبدأ الطلبة في تسليم أجهزة الـ«لاب توب» في اليوم الأخير من الامتحانات، أول من أمس، باستثناء الطلبة الذين لديهم امتحان تعويضي، فسيسلمون الأجهزة في الـ24 من يونيو، وطلبة الإعادة في الثامن من يوليو.

وحددت «الإمارات للتعليم» عدداً من الإجراءات التي ستنفذها الإدارات المدرسية لضمان استلام أجهزة الحاسوب بالشكل اللازم، منها إخطار الطلبة بضرورة إزالة الملفات الخاصة بهم من على أجهزة الحاسوب، وطباعة بيانات الطلبة، متضمنةً الاسم، ورقم الطالب، ورقم الهاتف، واسم المدرسة على بطاقة لاصقة، ووضعها على أجهزة الحاسوب الخاصة بطلبة الثاني عشر.

وضمت الإجراءات عدم استلام أجهزة الحاسوب الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر الذين تغيبوا عن الامتحانات بعذر أو واجهتهم مشكلات تقنية خلال فترة الامتحانات، والذين تم حصرهم خلال الفترة السابقة، كما تتولى إدارة المدرسة تسليم الطالب إيصالاً باستلام جهاز الحاسوب، محتوياً على بيانات الطالب، ومعتمداً من المدرسة. كما ترفع الحظر عن الطلبة الذين قاموا بتسليم أجهزة الحاسوب الخاصة بهم من خلال الصلاحية التي تم منحها لمدير المدرسة.

أما الطلبة الذين لديهم امتحان تعويضي في الفترة من 20 إلى 24 يونيو، فيتم استلام أجهزة الحاسوب الخاصة بهم وملحقاتها بعد نهاية امتحان يوم الخميس الـ24 من يونيو. وتسلّم إدارة المدرسة إيصال استلام جهاز الحاسوب للطالب محتوياً على بياناته، ومعتمداً من المدرسة للطلبة الذين تقدموا للامتحان التعويضي، وقاموا بتسليم أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، إضافة إلى رفع الحظر عنهم.

وأشارت إلى أن إدارة المدرسة سترفع قائمة ببيانات الطلبة الذين قاموا بتسليم الأجهزة لإدارة المجلس التعليمي، ليتم إرسالها إلى إدارة تقنية المعلومات. وبعد أن يتم إعلان النتائج، وتحديد الطلبة الذين لديهم امتحان إعادة، تقوم إدارة المدرسة بالتواصل مع الطلبة، وإعادة أجهزة الحواسيب الخاصة بهم قبل موعد بدء امتحانات الإعادة.

وبالنسبة للطلبة الذين لديهم امتحان إعادة، تقوم إدارة المدرسة بعمل حظر على ملفاتهم، على أن يتم استلام أجهزة الحاسوب وملحقاتها من الطلبة الذين أدوا امتحان الإعادة يوم الخميس الثامن من يوليو، إضافة إلى تسليمهم إيصال الاستلام، ورفع الحظر عن ملفاتهم.

من جهة أخرى، تنطلق الامتحانات التعويضية، الأحد المقبل، لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة، التي سيؤديها الطلبة المتغيبون بعذر عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، والذين واجهوا أعطالاً فنية خلال تأدية الامتحانات نفسها، فيما اختتم طلبة الصف الثاني عشر الامتحانات النهائية، أول من أمس، بمادة العلوم الصحية، للمسارين العام والمتقدم، ومادة الأحياء لمسار النخبة. ويطبّق الامتحان على الطلبة من الرابع إلى الحادي عشر إلكترونياً من المنزل، على أن يكون حضورياً في المدارس لطلبة الثاني عشر، على أن تكون الاختبارات محصورة بمواد المجموعة (A).

وشددت المؤسسة على حظر استخدام الآلة الحاسبة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن، خلال الامتحان التعويضي، ويسمح بها لطلبة الحلقة الثالثة، داعية طلبة الصف الثاني عشر إلى إحضار جهاز الحاسوب الخاص بهم إلى المدرسة لتأدية الاختبار.

الامتحانات التعويضية

يؤدي طلبة الثاني عشر في اليوم الأول من الامتحانات التعويضية مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، بواقع ساعة ونصف لكل مادة، على أن يبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي في الثانية عشرة والنصف، وفي اليوم الثاني يمتحن الطلبة في مادتي اللغة العربية والعلوم الصحية، فيما يؤدي طلبة النخبة امتحان اللغة العربية.

وفي 22 يونيو، يمتحن الطلبة في مادتي الفيزياء والتربية الإسلامية، ثم اللغة الإنجليزية في 23 يونيو، والكيمياء في 24 يونيو، والكيمياء أو الأحياء لطلبة العام.

• طلبة في الصف الـ 12 سلموا أجهزة «لاب توب» في اليوم الأخير من الامتحانات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news