حاكم الشارقة يتفقّد مشروع إنتاج الكهرباء في محطة الحمرية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تفقّد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مشروع إنتاج الكهرباء في محطة الحمرية، الذي يعد من أحدث المشروعات ذات الأهمية في قطاع الطاقة، حيث ستقوم المحطة بتوليد 1800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وأعرب سموه عن سعادته بالتسارع الذي تشهده مراحل المشروع، الذي سينعكس في نهايته على جودة الكهرباء، وتلبية احتياجات الإمارة من الطاقة، وذلك بالتزامن مع النمو السكاني، والتطور العمراني، والمشروعات المتنوّعة في البنية التحتية والمرافق العامة.

وأثنى سموه على تعاون المجلس البلدي وسكان منطقة الحمرية، الذين أسهموا بتعاونهم في تسارع العمل في المشروع، وتقديم الدعم اللازم، مشيداً بدور شركاء المشروع، من جهات وشركات ومختصين في العمل، على تنفيذه بأفضل معايير التشغيل وإنتاج الطاقة.

واستمع سموه لشرح من رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سعيد سلطان السويدي، حول مراحل مشروع محطة الحمرية، الذي بلغ إنجازه 86%.

ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الإنتاجية المركبة لتبلغ 4600 ميغاواط من الكهرباء، ورفع الكفاءة التشغيلية إلى أكثر من 60%، مما له الأثر الكبير في الحدّ من الانبعاثات الكربونية.

ويتكوّن المشروع من ثلاث مجموعات تعمل بنظام الدورة المركبة، تستطيع كل مجموعة إنتاج 600 ميغاواط، وتتكوّن من توربينة غازية من نوع جنرال إلكتريك بقدرة إنتاجية 400 ميغاواط، وغلاية استرداد حرارة، وتوربينة بخارية بسعة 200 ميغاواط.

واطلع سموه على غرفة عمليات المشروع، وتعرف إلى آلية عملها باستخدام أحدث التقنيات في التحكم والمتابعة.

وقد بدأت أولى المجموعات المركبة بالتشغيل التجريبي في إبريل الماضي، وسيبدأ تشغيلها الرئيس في نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع اكتمال المجموعة الثانية في فبراير 2022، والمجموعة الثالثة والأخيرة في فبراير 2023.

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