«بيئة الفجيرة» تضبط وتنذر 100 منشأة مخالفة في الربع الأول

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

كشفت مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة عبدالله المعلا، عن ضبط وإنذار 100 منشأة مخالفة تسببت في التلوث البيئي بالإمارة، نتيجة عدم تطبيق المعايير البيئية المفروضة، ما أدى إلى تلوث التربة بزيوت مستعملة ومزاولة أنشطة وتخزين خارج المواقع المصرح بها.

وأوضحت أن الهيئة أعطت المنشآت المخالفة مهلة لإزالة آثار المخالفات وتعديل أوضاعها وفقاً للاشتراطات البيئة، مشيرةً إلى أن مفتشي هيئة البيئة ينفذون دوريات يومية في المناطق الصناعية والتجارية، ومواقع المشروعات التنموية والتطويرية، كجزء من أنشطة الامتثال والإنفاذ البيئي، والاستجابة إلى الشكاوى والملاحظات، التي ترد للهيئة من الجمهور.

وأكدت المعلا أن الهيئة تنفذ رقابة متكاملة على المنشآت للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية، وبلغت الجولات التي نفذتها الفرق المختصة 937 جولة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت أن الجولات أسفرت عن تحرير 47 محضر ضبط و53 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة بالمعايير البيئية، إذ تضمنت المخالفات تلويث التربة بزيوت مستعملة، ومزاولة أنشطة طلاء بالرش والسفح الرملي بالمواقع المفتوحة غير المجهزة لهذه الأغراض، والتخزين خارج الموقع المصرح به.

وذكرت أن الهيئة جمعت خلال الربع الأول، نحو 20 ألفاً و213 لتراً من زيوت الطهي المستعملة و23 ألفاً و850 غالوناً من شحوم الطعام استكمالاً لمشروع الإدارة المتكاملة لمخلفات زيوت الطهي وشحوم الطعام، الذي يهدف لإعادة تدويرها والاستفادة منها ما يسهم في خفض مؤشر البصمة الكربونية، والحفاظ على البنية التحتية من أضرار المياه الملوثة بالزيوت والشحوم.

وأشارت المعلا إلى أن نسبة معالجة النفايات الخطرة بلغت 93.8%، موضحة أن الهيئة تركز على التخلص الآمن من النفايات الخطرة بعد خضوعها لعمليات إعادة التدوير والمعالجة اللازمة، وبالتنسيق مع شركات المعالجة المختصة.

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