تحذير من «تدنّي الرؤية» حتى مساء اليوم بسبب الغبار

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن أقل درجة حرارة سُجلت على الدولة صباح اليوم بلغت 20.9 درجة مئوية في منطقة ركنة بمدينة العين، الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي للدولة، محذراً من استمرار الغبار المحمل الذي يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق المكشوفة خاصة غرباً، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وأشار المركز إلى أن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن طقس اليوم صحواً إلى غائماً جزئياً شرقاً وشمالاً، ومغبر أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الشمالية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للرمال ومحملة بالغبار بما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية خاصة غرباً، والبحر يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً، صحو إلى غائم جزئياُ ومغبر أحياناُ نهاراُ، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الشمالية، كما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار غرباً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناُ صباح الخميس الباكر في عمق الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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