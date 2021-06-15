5 خطوات لتجديد «الهوية» إلكترونياً دون الحاجة لمكاتب الطباعة

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأنه بإمكان المتعاملين تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية بسهولة عبر الموقع الإلكتروني (www.ica.gov.ae)، أو التطبيق الذكي (ica uae smart).

وحددت الهيئة خمس خطوات لإنجاز المعاملة إلكترونياً، هي: التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية)، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، اختيار خدمة تجديد بطاقة الهوية، تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، ويتلقى رسالة نصية بإتمام ونجاح العملية، وأخيراً استلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى ضرورة التأكد من دقة وصحة بيانات رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، والتأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية.

وأكدت أن دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية ضمان لسرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

جدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أعلنت أخيراً عن البدء في المرحلة الأولى من إصدار النسخة المُطوَّرة لبطاقة الهوية الوطنية في إطار التحول للجيل الجديد من بطاقات الهوية وجوازات السفر.

ودعت الهيئة مقدمي طلبات خدمة تجديد الهوية إلى استخدام النسخة الإلكترونية من الهوية في المرحلة الجارية في جميع منافذ تقديم الخدمات في مختلف القطاعات لحين صدور البطاقات المطبوعة.

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