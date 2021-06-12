انطلاق " حملة حمدان فى القلب " بمصر

المصدر: القاهرة - وام

انطلقت بمصر حملة "حمدان فى القلب" للتوعية بوباء كورونا المستجد والتي وزعت خلالها المؤسسات الإسلامية و المسيحية الأقنعة الواقية و المطهرات على عمال النظافة بعدد من المناطق و ذلك سيرا على نهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي كان قد وجه رحمه الله هيئة آل مكتوم الخيرية ومكاتبها منذ بداية الجائحة بتكثيف النشاط للتوعية بخطرها وضرورة أخذ الإحتياطات الإحترازية.

وقال منسق عام الحملة مينا عيد عونى إن الحملة التى أطلقها الدكتور صلاح الدين الجعفراوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية تؤكد أن الشيخ حمدان بن راشد " رحمه الله " فى القلب .. فلا توجد منطقة فى مصر إلا و تشهد للفقيد بمآثره فقد كان نموذجا للإنسان العربى المسلم الأصيل مؤكدا أن الحملات الإنسانية لن تتوقف من قبل المؤسسات الإسلامية و المؤسسات المسيحية عرفانا بفضله وتقديرا لما قدمه رحمه الله.

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