14 نزيلاً يفوزون بمسابقة تحفيظ القرآن في «عقابية رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة- وام

كرمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة 14 نزيلاً فازوا في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان الماضي، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية.

وأكد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة العميد يعقوب يوسف بو ليلة حرص شرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية على تعزيز الوازع الديني بين النزلاء من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات الهادفة التي تسهم في عملية التأهيل الإصلاحي للنزلاء وشغل أوقات فراغهم بشكل مثمر، إلى جانب إعدادهم للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية بعد انتهاء فترة محكوميتهم وخدمة المجتمع وأفراده.

وهنأ النزلاء المكرمين على جهودهم التي تكللت بالنجاح من خلال فوزهم بمسابقة حفظ القرآن الكريم، معرباً عن امتنانه وتقديره لجهود هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ورعايتها لهذه المسابقة التي تجسد أنبل صور التعاون المثمر بين المؤسسات والهيئات العاملة بالدولة بما يصب في بوتقة الصالح العام وخدمة المجتمع.

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