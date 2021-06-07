أسطول مركبات شرطة دبي يضمّ طرازاً جديداً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ضمت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أسطول مركباتها سيارة «جينيسيس 2021»، أول طُرز

«80 GV» الذي يدخل المنطقة على الإطلاق، وأول طراز من سيارات الدفع الرباعي لهذه العلامة، بالتعاون مع مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات «جينيسيس» في الإمارات.

وقال مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد الرزوقي: «نحرص في شرطة دبي على ضم أحدث الطرز إلى أسطولنا من المركبات، وأكثرها كفاءة ومرونة للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من آليات عملنا لتحقيق أهداف شرطة دبي وبسط الأمن والسلامة بالإمارة».

وأضاف: «سعداء بالتعاون مع مؤسسة جمعة الماجد، التي تعد واحدة من أعرق الشركات الوطنية وأكثرها التزاماً، ونثق بأن السيارة ستسهم في الارتقاء بأدائنا بفضل خصائصها ومواصفاتها المبتكرة التي تساعدنا على أداء مهامنا على النحو الأمثل». من ناحيته، قال نائب الرئيس رئيس عمليات «جينيسيس» في الشرق الأوسط وإفريقيا، بانغ سون جيونغ، إن «الشراكة تمثل شهادة على ما تمتاز به السيارة من مواصفات متقدمة في تصميمها، وخصائص السلامة والتقنيات الحديثة، إذ يستند هذا الطراز إلى التزام (جينيسيس) بأعلى درجات الخدمة والراحة».

من جهته، قال مدير عام «جينيسيس الإمارات»، سليمان الزبن: «نفخر بشراكتنا مع شرطة دبي، ليس فقط من خلال دعم أسطول مركباتها، وإنما من خلال التعاون معها في العديد من المبادرات التي تنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع للسلامة المرورية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news