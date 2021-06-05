ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

تتعاون مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، لإتاحة الفرصة أمام طلبة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، للمشاركة في مبادرة «نعم إكبا – نعم لمساهمة الشباب»، وعرض ابتكارات الطلبة وبحوثهم في الملتقيات أو البرامج العلمية في مجالات تشمل تقييم الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإنتاجية المحاصيل وتنويعها، والزراعة المائية، والطاقة الحيوية، وتحليل السياسات، وغيرها.

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