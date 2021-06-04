«جمعية الصحفيين» تنتخب مجلس إدارتها الجديد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت جمعية الصحفيين الإماراتية، أمس، جمعيتها العمومية العادية عن بُعد، لانتخاب مجلس الإدارة، وأدار الجمعية مستشار وزارة تنمية المجتمع، حمد المناعي، ورضا حجازي ومها المهيري، من إدارة الجمعيات ذات النفع العام، من غرفة عمليات الوزارة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور أحمد صديق المنصوري وحسين المناعي وفضيلة المعيني، ومحمد الحمادي وحسن عمران وحصة سيف، وسلامة الكتبي ورائد الشايب ومحمد سعيد الطنيجي، بعضوية مجلس الإدارة الجديد، الذي سيتولى المهمة لمدة ثلاث سنوات (تنتهي في 30 أبريل 2024)، من بين 24 من مرشحاً لعضوية المجلس.

وهذه هي الدورة التاسعة التي يشارك فيها 137 من الأعضاء (من بين 154 عضواً سددوا الاشتراك حتى عام 2021) من إجمالي عدد الأعضاء العاملين، وهم 404 أعضاء. واعتمدت الجمعية التقرير الإداري لنشاط الجمعية لعامَي 2019 و2020، الذي عرضه رئيس مجلس الإدارة، محمد الحمادي. وناقشت الجمعية، خلال اجتماعها، خطة العمل عن العام الجاري، كما اعتمدت الميزانية التقديرية للعام الجاري، والميزانية العمومية لعامَي 2019 و2020. وتطرق الحاضرون إلى موضوعات كثيرة، ردّ عليها الحمادي معطياً مساحة كبيرة للمناقشات.

ومن بين الموضوعات التي طرحت تدريب الصحافيين الشباب، وإعطاؤهم فرصاً في المؤسسات الصحافية والإعلامية لرفع نسبة التوطين في قطاع الإعلام.

وعرض الحمادي زيادة العضوية خلال العامين الماضيين، حيث وصل عدد أعضاء الجمعية إلى 1236 عضواً، والأنشطة والفعاليات التي نفذتها إلى 77 نشاطاً، وأشاد بمشاركة الشباب في التجربة الانتخابية التي «تثري خبراتهم وتجاربهم»، وقال: «سيبقى الشباب الذراع الأقوى لعمل الجمعية في المرحلة المقبلة».

وشكر الحمادي الجهود الكبيرة لوزارة تنمية المجتمع والقائمين فيها على تنظيم الانتخابات وأعمال الجمعية العمومية.

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