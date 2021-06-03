«الداخلية» تحذّر من 5 مسبّبات للحرائق خلال الصيف

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حذَّرت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني، من خمسة مسبّبات للحرائق خلال فصل الصيف، وهي إهمال أجهزة التكييف، والأجهزة الكهربائية، والتمديدات العشوائية، وإهمال وسائل مكافحة الحريق في المنزل، وترك مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.

ودعت «الداخلية» أفراد المجتمع، ضمن مبادرة السلامة في الصيف، إلى ضرورة صيانة أجهزة التكييف من قبل فنيين مختصين، وتوصيل الأجهزة الكهربائية في منفذ كهربائي مستقل، وتجنب استخدام أسلاك التمديد الإضافية، وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة في المنازل، وعدم ترك زجاجات العطور والقداحات ومواد التعقيم في المركبات.

وأكدت أنها تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، عبر وسائل توعية مستمرة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ وإطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة الهادفة.

ودعت الأفراد إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في كل المواقع لتفادي وقوع حوادث الحريق التي تحدث غالباً نتيجة تشغيل أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية دون عمل صيانة لها، ما يؤدي إلى تعرضها للاحتراق، فضلاً عن زيادة الحمل على التمديدات والخطوط الكهربائية، إلى جانب الإهمال وضعف الوعي الوقائي لدى بعض أفراد المجتمع، ما يتسبب في نشوب الحريق.

وأكدت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية في منازلهم والمحال التجارية وفي مركباتهم، وتجنب استخدام الأدوات الكهربائية الرديئة التي تستخدم لتوصيل الكهرباء للثلاجات والسخانات وأجهزة التكييف ومراوح الشفط، وغيرها من الأجهزة، ما يقلل من نسبة نشوب الحرائق.

وأشارت الى أهمية اقتناء طفاية الحريق، باعتبارها إحدى أهم أدوات السلامة والأمان التي يجب توافرها في مختلف الأماكن، سواء في السيارة أو المحال التجارية أو المؤسسات والشركات أو المنازل، وفي المرافق العامة والخاصة، ولضمان فاعليتها يجب أن تكون من النوع المرخص والمعتمد من الدفاع المدني، كما يجب التأكد من صلاحيتها للعمل، كما يجب توفير أنظمة كاشف الدخان والحرارة المعتمدة من قبل مشروع «حصنتك»، حيث لا يمكن لأي منزل الاستغناء عنها باعتبارها دعائم أساسية للوقاية والسلامة.

تجنّب وقوع الحريق

شرحت القيادة العامة للدفاع المدني أن أفضل طريقة لتجنّب وقوع الحريق هي إبعاد مصادر الاشتعال عن الوقود أو أي مادة أخرى قابلة للاشتعال، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة للأجهزة الكهربائية، أما في حال وقوع الحريق فيجب إخلاء الجميع من المنزل، وعدم محاولة إخماد الحريق إلا في حال كان الحريق صغيراً والاتصال بالدفاع المدني لإطفاء الحريق، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مصدر الحريق.

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