انخفاض بلاغات الفقد بجبال المنطقة الشرقية في الربع الأول

المصدر: سمية الحمادي ■ المنطقة الشرقية

أكد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد علي الكي الحمودي، انخفاض عدد بلاغات الفقدان والانحسار في المناطق الجبلية والأودية خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الإجراءات والتدابير وتوعية مرتادي المناطق الجبلية والأودية، ووضع لوحات إرشادية في الأماكن الممنوع التسلق فيها.

وقال الحمودي، لـ«الإمارات اليوم» إن القيادة طبقت منذ بداية العام الجاري نظام مخالفة الأشخاص الذين لا يتبعون التعليمات خلال ممارسة رياضة تسلق الجبال، وبالفعل تم مخالفة عدد من الأشخاص غير الملتزمين الذين عرضوا حياتهم وحياة أبنائهم للخطر.

وأوضح أن البلاغات التي تم حصرها من قبل القيادة العامة خلال العام الجاري تمثلت في الإعياء وفقدان الإرسال، لأشخاص كانوا يمشون بشكل منفرد وانحرفوا عن المسارات المخصصة لرياضة التسلق.

ولفت إلى أن الإدارة كثفت رسائل التوعية لكل شرائح المجتمع، ونسقت مع الجهات المعنية مثل دائرة التخطيط والمساحة لوضع لوحات إرشادية في الأماكن الممنوع استخدامها للتسلق، مشيراً إلى أن القيادة عقدت العام الماضي خمس جلسات عصف ذهني مع الجهات الحكومية، بحضور عينة من أفراد المجتمع من أجل مناقشة الأسباب والحلول لهذه المشكلة ووضع تدابير احترازية مسبقة.

وأشار الحمودي إلى أن القيادة درست الأحداث التي قد تقع، مثل جريان الأودية في موسم الأمطار، وعدم استقرار البحر، التي تؤدي لوقوع حالات غرق، وتم وضع التدابير المتعلقة بمرتادي المناطق الجبلية لتقليل حالات الفقد.

وذكر أن تصرفات خاطئة تزيد من حجم مشكلة الفقد أو الإعياء، منها عدم الاستزادة بالماء والطعام وعدم حمل أجهزة ملاحة مناسبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news